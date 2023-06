Consejos para no ser estafados, durante las compras por el Día del Padre

El próximo domingo se celebrará un nuevo Día del Padre y las marcas ya lanzaron sus ofertas, promociones y descuentos para incentivar el consumo. Los bancos y entidades financieras también ofrecen alternativas para atraer a los compradores, por lo que Defensa al Consumidor de la Ciudad comparte algunas recomendaciones a tener en cuenta para optimizar las compras de regalos.

“Tanto para las operaciones online como presenciales, es importante realizar compras de forma cuidada y conociendo nuestros derechos. Ante cualquier duda o inconveniente, desde Defensa al Consumidor asesoramos a los usuarios y los ayudamos a resolver los inconvenientes que se puedan presentar a través de nuestros canales de comunicación en facebook y twitter @BAconsumidor, y la web oficial de Defensa al Comumidor de la Ciudad”, explicó Julia Domeniconi, secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal.

Descuentos de hasta un 60%, ofertas de dos artículos al precio de uno, rebajas ante la adquisición de un segundo producto y hasta 24 cuotas a la hora de realizar el pago son algunas de las estrategias con las que los comercios y establecimientos buscan la atención de los compradores. Desde prendas de indumentaria, libros y productos tecnológicos a experiencias como regalar un desayuno o la entrada para disfrutar de un espectáculo en vivo, las opciones para agasajar a los papás en su día son para todos los gustos, desde las más clásicas a las más innovadoras.

“En los casos de compras o contrataciones online, es importante tomarse unos minutos para chequear que el sitio web sea el oficial y seguro o que el vendedor o la marca tengan buena reputación. Se puede verificar la confiabilidad leyendo los comentarios de compradores anteriores, viendo las calificaciones que recibió o revisando las redes sociales de la empresa”, expresó Vilma Bouza, directora de Defensa al Consumidor.

Consejos de Defensa al Consumidor a tener en cuenta:

1. Es elemental en las compras online acordar el plazo y la forma de envío del producto. Para que la entrega no se vuelva un problema, es recomendable exigir que el vendedor informe por escrito la fecha de manera clara e indubitable, por ejemplo en la factura o en un correo electrónico. Si no se cumple con el día pactado, pasados los 15 días en la Ciudad de Buenos Aires y de acuerdo con la ley local, se puede reclamar el reintegro del 1% de lo abonado por cada día de demora.

2. Se debe leer la letra chica de las promociones y publicidades. Los consumidores no deben dejar de leer los asteriscos, la letra chica, los legales o los claims. Los términos y condiciones que figuran en estos apartados generalmente contienen topes máximos de descuento por compra, limitaciones de stock, días específicos en los que rigen las promociones, productos excluidos e información sobre si el descuento se aplica al pagar o es luego reintegrado.

3. Para las compras realizadas online, existe el derecho de arrepentimiento, contemplado en la ley 24.240. En este caso, se dispone de diez días corridos para arrepentirse a partir del momento de la adquisición del producto o servicio o desde que el consumidor lo recibe en su domicilio, lo último que hubiere ocurrido. En ese plazo, el comprador puede devolver el producto y recuperar su dinero. En el caso de las compras realizadas de forma presencial, para todo aquel producto que no sea un bien perecedero, es decir, comestible, los ciudadanos disponen de 30 días corridos para cambiarlo, sin restricciones de días y horarios. El precio que figura en la factura o ticket debe ser respetado al hacer el cambio y, de producirse un saldo a favor del cliente, el local tiene que emitir un comprobante de crédito con validez de 90 días.

4. Ante el amplio caudal de promociones bancarias, Defensa al Consumidor recomienda prestar especial atención a los descuentos. “No es lo mismo cuando se habla de un 20% de descuento que de un 20% de ahorro. En el primer caso, el descuento se debe efectivizar, si se paga con la tarjeta en cuestión, en el momento, en la línea de caja. En la segunda opción, significa que ese ahorro se verá reflejado en la tarjeta en el mes siguiente o a los dos meses en el resumen”, advierte Jorge Surín, gerente del área de Lealtad Comercial de la Ciudad.

5. Respaldar la compra. Es fundamental conservar el ticket o factura de la compra o una copia de la publicidad o promoción. Ambos documentos van a permitir que el consumidor pueda probar su reclamo ante cualquier inconveniente que surja. El ticket o factura, además de probar la relación comercial, contiene datos del vendedor, la fecha en la que se realizó la transacción y otras informaciones útiles como el domicilio o CUIT de la marca. Todo lo que un vendedor ofrece en una publicidad o anuncio genera la obligación de su cumplimiento. La no efectivización de algún término planteado como el precio, las condiciones de pago o de entrega, puede ser reclamado.

6. En el caso de que los regalos elegidos para homenajear a los papás en su día sean desayunos, almuerzos, meriendas o cenas en locales gastronómicos, los consumidores deben tener presente que conceptos como el “servicio de mesa” no puede facturarse a menores de 12 años. Asimismo, si el comercio en cobra ese servicio no puede facturar el servicio por “plato compartido”.

7. Todos los productos nuevos, sin importar el medio de adquisición, tienen una garantía legal de 6 meses y los usados, de 3. No hace falta que el vendedor ofrezca un certificado.

Ante cualquier incumplimiento de los derechos como consumidores, los vecinos pueden realizar una denuncia ante Defensa al Consumidor de la Ciudad. El procedimiento busca facilitar que la empresa ofrezca una solución y, de ser necesario, también se convocará a una audiencia de mediación para resolverlo. Los vecinos además pueden solicitar inspecciones a comercios a través de la aplicación BA 147 cuando verifiquen irregularidades.

En las últimas semanas, el organismo que vela por el cumplimiento de los derechos de los consumidores en la Ciudad cursó 39 expedientes de oficio iniciados a empresas que en su página web no contaban con el botón de arrepentimiento por compras efectuadas de manera online (no presenciales). La ausencia de esa herramienta supone una infracción al art. 1 de la Resolución 424/20 por no permitir que el consumidor conozca y ejerza el derecho a revocar la compra de un producto dentro de los 10 días corridos a partir del momento en que se adquiere o recibe el bien.

Finalmente desde el organismo informaron que se iniciaron 31 expedientes de oficio a empresas que comercializaban bienes y servicios a través de páginas web que no cuentan con el libro de quejas online para que los consumidores presenten un potencial reclamo.

