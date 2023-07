LUCAS GONZÁLEZ. Investigan al Jefe de la Policía de la Ciudad, por encubrimiento

La jueza Vanesa Peluffo delegó en el fiscal Leonel Gómez Barbella la investigación sobre el supuesto encubrimiento atribuido durante el juicio al comisario Gabriel Berard, Jefe de Policía de la Ciudad.

La jueza de instrucción Vanesa Peluffo quedó a cargo de la investigación sobre el presunto encubrimiento del jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, del homicidio del joven futbolista de Barracas Central Lucas González.

La jueza delegó la pesquisa en el fiscal Leonel Gómez Barbella, quien llevó adelante todo el proceso que derivó en la detención de tres uniformados por el homicidio y otros 12 por encubrimiento.

La jueza Peluffo aceptó la “competencia” asignada a la causa, después de que el presidente del Tribunal Oral 25, Hugo Navarro –a instancias del fiscal Guillermo Pérez De la Fuente- promoviera la investigación contra el jefe de la Policía de la Ciudad.

La investigación sobre Berard surgió de los alegatos de las defensas de dos policías detenidos y actualmente sometidos a un juicio oral que atraviesa sus tramos finales.

El abogado Augusto Nino Arena, al alegar en defensa del inspector Héctor Cuevas, explicó que cuando se producen episodios como el que terminó con la muerte de Lucas González las autoridades policiales “ahora mandan comisarios generales”.

“Pero, ¿para qué? Para asegurarse que el jefe de policía sepa al detalle todo lo que pasa en el momento. Entonces, me llama la atención a mí cuando declaró (el ex ministro Marcelo) D’Alessandro acá que, creo que el Dr. Dalbón le preguntó, ‘pero, ¿qué le contó el jefe de policía?’ ‘y… no, me contó que era un enfrentamiento armado, pa pa pa’”, evocó.

“¿Y después? Después, el Dr. Dalbón, después de que usted se enteró de todo lo que había sucedido, que había sido una mentira, que había sido todo una cuestión disvaliosa, ¿qué le dijo el jefe de policía, el señor Berard, qué le dijo? Ah, no me dijo nada. Entonces, ¿en serio vamos a creer que el jefe de policía no sabía nada de lo que había pasado en ese lugar?”, se preguntó.

“Cuevas le tiene pánico a esta gente”, concluyó. A su turno, la abogada Paola Natalia Arévalos, hermana y defensora del policía Ángel Arévalos, contó que el 23 de febrero de 2022 fue recibida por Berard y el subjefe de la Policía de la Ciudad.

“Nos encontramos con lo peor que le pueden decir a una familia en ese momento. El jefe de policía y una persona que dijo ser el subjefe nos dijeron… y la verdad esta frase no la puedo olvidar porque la tengo en mi cabeza y la verdad es que no puedo olvidarla; nos dijeron ‘nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que lleguen a nosotros’”, citó.

“Inmediatamente yo le respondí ‘si usted me está afirmando que mi hermano es inocente, es porque usted sabe quién o quiénes son responsables de todo esto’. Se miraron y no me respondieron nada. Ahí yo entendí que no teníamos con quién contar”, subrayó.

Néstor Espósito – Noticias Argentinas