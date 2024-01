Asamblea de Flores: “Nadie se salva solo”

A partir del 20 de diciembre, les vecines de Flores nos autoconvocamos para frenar el atropello que lanzó el gobierno de Milei contra nuestras vidas. Luego de 10 días de intensa movilización, nos constituimos en Asamblea para darle una organización y un rumbo colectivo a nuestra lucha.

Rechazamos de plano tanto el contenido como la forma del mega DNU y la “Ley Ómnibus” y vamos a actuar en consecuencia para frenarlo. Estamos convencides de que sus medidas son un ataque directo a la mayoría laburante de la sociedad, cuyo resultado es evidente: hambre, represión y violencia.

El gobierno cree que el problema de la Argentina somos los argentinos de a pie. Su proyecto de “refundación” nacional requiere borrar de un plumazo a la misma sociedad que lo eligió como presidente, para ello está desatando una hecatombe económica y social sin precedentes, está dispuesto a dejarnos morir de hambre si así lo requiere su proyecto. Les vecines de Flores les decimos: ¡No lo van a lograr! Responderemos con nuestra larga memoria de organización frente a las crisis: ¡Unidad y solidaridad de les trabajadores!

No debemos confundirnos, no es un ataque contra la inflación ni contra “la casta”. Cualquiera que vaya al supermercado puede corroborarlo, se evidencia en el día a día cuando con un salario básico entero no se puede comprar ni 100 paquetes de arroz. Cualquiera que repase el pasado del elenco que nos gobierna podrá corroborar que acumulan años ocupando puestos en la administración argentina, manteniéndose en el poder pese a perder las elecciones. No importa a quién votaste, a menos que seas de los pocos dueños de la Argentina, el ataque es contra vos y contra todo lo que amas: tus afectos, tu club, tus costumbres, tu barrio y tu calidad de vida.

Nadie se salva sólo de esta situación. Tampoco habrá héroes ni recursos mágicos. La salida es colectiva, entre vecines solidaries y que vivimos de nuestro laburo. Tenemos que ejercitar nuestra autoconfianza como pueblo: en nuestras luchas, nuestros métodos y nuestras tradiciones políticas. Reivindiquemos y ejerzamos nuestro poder ¡Vecines unides jamás serán vencides!

Cada quien deberá tomar la responsabilidad que le corresponde para frenar a este gobierno. La nuestra, la de este barrio y esta Asamblea es organizarnos y luchar con inteligencia. No deleguemos nuestro rol en la historia. ¡Involucrate y forjemos nuestro propio destino! ¡Los vamos a frenar!

Asamblea Popular de Flores

