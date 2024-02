Cómo cargar la SUBE en el colectivo

A principios de febrero hubo un incremento en el boleto de colectivos, donde el mínimo pasó a costar $270, y ante este escenario muchos usuarios tuvieron inconvenientes para cargar su Tarjeta SUBE.

Esto no solo ocurre porque la plata dentro del plástico cada vez dura menos, si no que además desde el Gobierno Nacional informaron que por una falla en el sistema no se pudo incrementar el saldo negativo, por lo que sigue siendo de $480.

Frente a este inconveniente es importante remarcar que si subís al colectivo y no tenes carga podes acreditar saldo arriba de la unidad sin la necesidad de bajarte y buscar una terminal automática de SUBE.

Para acceder a la carga de la tarjeta solo hay que seguir simples pasos. Primero es necesario tener una cuenta de Mercado Pago.

Luego, en la opción “Cargar Transporte” hay que incorporar el número de tu Tarjeta SUBE que consta de 16 dígitos.

Con la aprobación, ya se puede acceder al monto que quieras acreditar. El mínimo es $500 y el máximo $9.000.

Al seleccionar la opción necesaria aparecerá un cartel que indica: “Acredita tu carga antes de viajar”. De este modo, cuando subas al colectivo o estés arriba de la unidad, solicitas al chofer que acredite tu carga, acercas la tarjeta al posnet de SUBE y listo.

De esta manera los problemas por encontrar una terminal de carga habilitada o un kiosco que acepte SUBE se resolvieron.

Fuente: Noticias Argentinas