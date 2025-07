DORA EGBER. Psicóloga, militante social, mujer de barrio

Soy psicóloga. Mi vida ha sido muy sencilla. Soy de una familia de clase media. Siempre fui la oveja negra de la familia porque me siempre me rebelé contra las injusticias. Mi primera movilización fue en el ´58, con compañeras de la secundaria. Me gustaba la psicología desde muy joven porque en ella encontraba respuestas sobre la vida y el comportamiento humano.

Durante la dictadura estudié la carrera y, mientras, trabajaba en el gremio de la publicidad. Hubo una lucha de los encuestadores con una empresa, entonces me eligieron delegada y formé parte de la comisión directiva. Ahí adquirí un conocimiento de lo gremial que me encanta. Cuando me recibí, ya tenía un hijo chiquito. Me recibí y empecé el trabajo hospitalario ad honorem, hasta tener mi trabajo remunerado. También participé en el colegio de psicólogos. Me acerqué a la CTA y ahí participé del FRENAPO, Frente Nacional contra la Pobreza, en un marco de acompañamiento.

El 2001 en cuanto el presidente De La Rúa decretó el estado de sitio, salí a la calle. Conocí a las mujeres vecinas con las cuales formamos la Asamblea hasta el día de hoy.

Se armó un grupo humano con vínculos muy fuertes. Nos fortalece luchar juntas, y gracias a esto hemos logrado lo que tantos años le llevó a nuestro barrio: conseguir la plaza con el espacio verde que se reclamaba desde hacía setenta años. Participé, además de la Asamblea de Salud y Educación del Hospital, entre los años 2002 y 2012. Pertenecer a esta serie de esculturas me parece un gran honor que María Claudia nos hace. El trabajo social es una necesidad para mí. Funciona como una fuerza interna que me obliga a tomar posición frente al mundo y frente a mí misma. Soy una militante de base, como una mujer de barrio.”