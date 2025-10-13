13 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

14-celular

Claves para tener contraseñas seguras

La Bocina 7 de agosto de 2025
03-perdon

“Le pido perdón, Sr. Presidente”

La Bocina 4 de junio de 2025
21-radio tonomac2

Otra radio más…!

La Bocina 24 de mayo de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

13-unipersonal

Vivir solos no es un drama: 4 de cada 10 hogares porteños, son unipersonales

La Bocina 13 de octubre de 2025
13-cenicienta

La Cenicienta, en versión ópera, gratis en el Auditorio de la UNA

La Bocina 13 de octubre de 2025
05-comercios

Lo único que baja, es el consumo: comercios de barrio vendieron 4,2% menos en septiembre

La Bocina 13 de octubre de 2025
12-feria del libro floresta

Se realizó la primera Feria del Libro en Floresta

La Bocina 13 de octubre de 2025