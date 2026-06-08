En Buenos Aires ya no hace falta trasladarse kilómetros para encontrar una pista de skate. La Ciudad cuenta actualmente con una veintena de skateparks en distintos barrios y la expansión de estos espacios públicos está generando no solo mayor oferta para los practicantes de los deportes sobre ruedas sino también una comunidad que abarca un amplio rango de edades.

Las propias pistas adquieren identidad según el perfil de quienes las usan: hay niños que empiezan a deslizarse por primera vez, adolescentes que entrenan todos los días, adultos que retomaron una pasión de juventud o que se dedican profesionalmente a la disciplina y cada vez más mujeres protagonistas de la escena. Buena parte de los usuarios coinciden en que tener skateparks públicos, gratuitos, iluminados y cada vez más completos cambió la manera de vivir el skate en la Ciudad.

Uno de los más concurridos es también uno de los más nuevos, el Polo Joven de Villa Luro, ubicado bajo la autopista Perito Moreno, entre la avenida Rivadavia y las calles Cervantes y Calderón de la Barca. Con más de 3500 metros cuadrados, se convirtió en la pista más grande de la Ciudad y en la primera pública techada, lo cual es celebrado por los usuarios. El predio funciona las 24 horas y combina sectores de bowl, street y skate adaptado para personas con movilidad reducida. Hay rampas de distintas alturas, planos inclinados, cajones, barandas y obstáculos diseñados tanto para amateurs como para profesionales. Además, el espacio incorpora áreas gastronómicas, mesas y luminarias que transformaron la zona.

“Villa Luro es un parque muy nuevo y muy diferente a lo que hay en el mundo. Quedó increíble y además está cubierto. Estamos muy contentos porque nuestro deporte está creciendo muchísimo y cada vez tenemos más skateparks para practicar”, resalta Jorge Ladas Amarilla, referente histórico de la disciplina y actual entrenador de la Selección Argentina de Skate.

Ladas conoce la escena desde adentro: lleva toda una vida sobre la tabla, fue siete veces campeón argentino, campeón sudamericano y participó en seis mundiales. Hoy entrena con la selección en pistas como Haití, Pachá (Saint Tropez), Villa Luro y Avellaneda, y destaca especialmente el rol de la infraestructura pública. “La comunidad está creciendo muchísimo. Hay muchos niños y niñas, adultos que vuelven a andar después de años y gente que empieza porque ahora tiene pistas cerca de su casa. Que sean públicas, iluminadas y estén abiertas todo el día es fundamental”, opina.

El crecimiento también se refleja en otros espacios distribuidos por las comunas. “Además del crecimiento deportivo, las pistas revitalizan sectores urbanos donde antes había poca circulación; debajo de autopistas o en espacios antes vacíos, hoy aparecen parques activos durante gran parte del día”, resalta la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad.

El histórico Pachá, en Costanera Norte, sigue siendo uno de los favoritos de los skaters por la diversidad de obstáculos y su ubicación frente al río. Tiene bowl abierto, spine, sectores street y desniveles que permiten distintos estilos de deslizamiento.

Plaza Haití, en Palermo, combina un bowl clásico con una parte nueva de street más técnica y hoy es uno de los centros de entrenamiento de la Selección Argentina. “Los skateparks son el semillero donde muchos chicos aprenden a andar”, explica Serafín Zurueta, integrante de la Selección. “Yo empecé en la pista de Juramento, donde aprendí a desarrollarme. Tener lugares así permite que cualquier chico o adulto pueda probar y crecer dentro del deporte”, agrega.

La escena dejó de estar dominada exclusivamente por hombres jóvenes. Bárbara Arganaraz es referente del roller skating y ganadora del premio a Patinadora del Año en 2023, quien destaca: “Con el paso de los años aumentó muchísimo la cantidad de mujeres practicando deportes extremos. Para mí las pistas fueron el detonante para aprender todo lo que sé hoy. Tener espacios así es fundamental para crecer, entrenar y soñar en grande”. Esta joven que cuenta con más de 119 mil seguidores en las redes sociales, empezó con patín artístico a los cinco años y más tarde se volcó al quad skating en skateparks y en calle. Hoy compite internacionalmente y asegura que volver a entrenar en las pistas porteñas tiene un valor emocional especial. “Ahí están mis raíces, mis amigas y la parte más genuina de este camino”, resume.

El boom de las pistas también se percibe en quienes usan los parques como espacio recreativo cotidiano. Cristian tiene 52 años y patina entre cuatro y cinco veces por semana. “Esto genera comunidad. Ves desde chicos con sus padres hasta adultos como nosotros que nos juntamos a patinar a cualquier hora. Que haya más skateparks en distintos barrios es excelente porque saca a los chicos de la calle y crea espacios de encuentro”, dice mientras descansa en Plaza Haití.

Actualmente, la Ciudad tiene skateparks distribuidos en distintas comunas. Entre ellos destacan los de Puerto Madero, Parque Centenario, Parque Alberdi, Velódromo, Plaza Haití, Saint Tropez, Parque de las Américas, Plaza Casa Cuna, Plaza Paseo del Riachuelo y Villa Luro, entre otros.

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