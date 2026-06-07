Hasta las primeras horas de la noche, se calculaba que más de un millón de personas acuden para darle el último adiós al Indio Solari, en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico.

La familia del cantante informó que el velorio seguirá abierto “hasta que entren todos”.

La despedida del líder de Los Redondos contabiliza alrededor de 15.000 personas por hora y se rumorea que el evento se extendería otro día, por la enorme cantidad de gente que aguarda para ingresar a la capilla ardiente.

Desde la seguridad que se encuentra en el predio, pidieron que, en lo posible, los seguidores no dejen más objetos porque “no hay prácticamente más lugar”, alrededor del féretro donde descansan los restos del Indio Solari.

La familia agradeció a los fanáticos por el acompañamiento en la despedida y pidió continuar el velatorio “en paz”, y recordaron que habrá “lugar” para que todos puedan dar su adiós.

Desde las primeras horas de la mañana la concurrencia a la zona fue incesante y, hasta la tarde noche, se mantienen filas de varias cuadras para darle el último adiós al Indio.

“La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno”, indicaron sus allegados en un nuevo comunicado difundido en la cuenta oficial del músico.

Asimismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que su gestión trabaja para garantizar una despedida ordenada y masiva, luego de que la Nación rechazara la posibilidad de realizar el funeral en el Congreso.

En ese contexto, remarcó que sigue de cerca el desarrollo de la jornada y, en declaraciones a C5N, expresó su conmoción por la muerte del histórico cantante y se definió como “un ricotero más”.

Fuente: Noticias Argentinas

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