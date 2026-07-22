Pese a las disculpas, crecen las devoluciones de entradas para el show de Rosalía

La cantante española Rosalía enfrenta una ola de críticas en redes sociales, y muchos fanáticos aseguran que ya no quieren asistir a sus recitales en Buenos Aires. Las entradas cuestan entre $95.000 y $290.000 y aumentan los reclamos por el reintegro del dinero.

La visita de Rosalía al Movistar Arena de Buenos Aires quedó envuelta en una fuerte controversia. En las últimas horas crecieron los mensajes de seguidores que impulsan la cancelación de la artista en redes sociales y solicitan el reintegro del dinero de las entradas que habían comprado para sus shows.

Pese al mensaje de disculpas publicado por la cantante española, el malestar entre parte de sus fanáticos no disminuyó y los pedidos de devolución siguen multiplicándose.

En X, Instagram y otras redes sociales continúan apareciendo publicaciones de personas que aseguran que ya no desean asistir a los recitales y reclaman que se habilite un mecanismo para solicitar la devolución de las entradas.

Hasta el momento, los shows siguen en pie y no se anunció la cancelación de las presentaciones. Sin embargo, la controversia mantiene a Rosalía en el centro de la conversación entre sus seguidores.

Guía paso a paso: cómo solicitar el reembolso en el Movistar Arena

El trámite es 100% digital y se gestiona directamente a través del soporte oficial del recinto. Seguí estos pasos para iniciar la solicitud:

Redactá un correo electrónico dirigido a la cuenta oficial de soporte del estadio: [email protected].

Adjuntá la documentación requerida: comprobante o confirmación de la compra; entradas digitales recibidas; comprobante de pago emitido por la ticketera.

Completá tus datos en el cuerpo del mail: nombre completo del titular de la compra; DNI; código o número de orden del ticket.

Una vez enviado el correo con toda la información solicitada, la cancelación quedará asentada y el reembolso comenzará a procesarse.

Fuente: Noticias Argentinas

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