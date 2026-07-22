LLA impulsa la ley bases en CABA La Bocina 22 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/koutsovitis-ley-bases-en-caba.mp3 POPURRÍ XL – 22/07/26 Relacionado Vea también... La justicia ordenó suspender los desalojos que impulsa el gobierno porteño En la Plaza de Mayo, reclaman la liberación de los detenidos por la ley Bases Ley Bases: reclaman la liberación inmediata de los detenidos Con represión afuera y sospechas adentro, el Senado aprobó la ley bases Post navigation Previous: “El consumo está quebrado” NOTAS RELACIONADAS “El consumo está quebrado” La Bocina 22 de julio de 2026 Con razón no nacen bebés: criar un hijo en CABA cuesta más de $ 1.500.000 La Bocina 22 de julio de 2026 Adorni aumentó su patrimonio 1400%, en sólo 2 años como funcionario La Bocina 21 de julio de 2026