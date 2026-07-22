“El consumo está quebrado” La Bocina 22 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/ceerveceria-temple-el-consumo-esta-quebrado.mp3 POPURRÍ XL – 22/07/26 Relacionado Vea también... Pese a la baja del consumo, la inflación CABA en noviembre fue de 2,4% Según Longobardi, “el Banco Central está quebrado” Cae el consumo de alimentos básicos Las mentiras del “sistema previsional quebrado” y los “jubilados sin aportes” Post navigation Previous: Nueva Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10Next: LLA impulsa la ley bases en CABA NOTAS RELACIONADAS LLA impulsa la ley bases en CABA La Bocina 22 de julio de 2026 Con razón no nacen bebés: criar un hijo en CABA cuesta más de $ 1.500.000 La Bocina 22 de julio de 2026 Adorni aumentó su patrimonio 1400%, en sólo 2 años como funcionario La Bocina 21 de julio de 2026