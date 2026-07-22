Con razón no nacen bebés: criar un hijo en CABA cuesta más de $ 1.500.000

El costo de criar un hijo en la Ciudad de Buenos Aires asciende hasta más de $1,5 millones mensuales, según el informe oficial sobre la canasta de crianza del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

El reporte precisó que el impacto económico que representa el sostenimiento y cuidado de niños, niñas y adolescentes en el ámbito porteño oscila entre los $966.505 y los $1.563.484 mensuales, dependiendo de la edad y el sexo del menor.

El costo más elevado se registra en la crianza de los niños de 2 años, alcanzando $1.563.484 para varones y $1.552.602 para mujeres. Esta diferencia se explica principalmente por la valorización del cuidado, que en esta etapa de “dependencia absoluta” requiere una intensidad de 360 horas mensuales, valoradas en $1.062.109.

En contraste, el valor más bajo de la canasta se observa en el tramo de 6 a 7 años, con un costo total de $966.505, debido a que la carga horaria de cuidado directo en el hogar disminuye significativamente al escolarizarse los niños.

La canasta de crianza se divide en dos grandes componentes:

Canasta de bienes y servicios: incluye alimentos, vestimenta, salud, educación, transporte, vivienda y recreación. Para los adolescentes de 16 a 17 años, este rubro llega a los $850.470 en varones, reflejando mayores consumos en transporte, telefonía y alimentación.

Valorización del cuidado: mide monetariamente el tiempo destinado a tareas directas (salud, acompañamiento) e indirectas (limpieza, cocina). Para calcularlo, se utiliza el “método de sustitución”, que toma como referencia el salario legal de las trabajadoras de casas particulares.

En cuanto al tiempo de cuidado, el IDECBA señaló que, mientras un bebé de hasta 2 años requiere unas 12 horas diarias de atención, un adolescente de entre 13 y 17 años demanda alrededor de 3 horas diarias, centradas más en el acompañamiento emocional y educativo.

Durante el mes de junio, la valorización del cuidado registró un aumento del 7,3%, impulsado por las actualizaciones salariales del personal doméstico, mientras que el componente de bienes y servicios tuvo incrementos más moderados, en torno al 1,5% y 1,7%.

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