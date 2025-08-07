Claves para tener contraseñas seguras

Hoy, hablar de contraseñas va más allá de elegir una palabra “difícil“. Sigue siendo el método de autenticación más utilizado a nivel global, pero también es una de las principales vulnerabilidades si no se implementa de forma segura.

✅ Esenciales de una contraseña segura

Combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Evitar reutilización de contraseñas en múltiples cuentas.

No utilizar información personal (nombres, fechas, DNI, etc.).

Activar autenticación multifactor (MFA).

Usar gestores de contraseñas confiables.

Cambiarla de inmediato si fue comprometida.

❌ Errores comunes

Usar la misma contraseña para todo.

Repetir patrones simples o previsibles (ejemplo: 123456).

Modificar un solo carácter al cambiarla.

Anotarlas en lugares visibles o de fácil acceso.

Compartirlas, aunque sea con personas de confianza.

💡 Tip extra: técnica de passphrase

Elegí una frase y usá la primera letra de cada palabra, alternando entre números y símbolos.

Frase elegida: “Maradona es eterno y Messi también”

Passphrase: Me3yM1!

Es única, fácil de recordar y solo vos sabés lo que significa.

🤔 Preguntas frecuentes

¿Cada cuánto cambiarla?

Inmediatamente si fue filtrada o sospechás que fue comprometida.

¿Puedo repetirla si es segura?

No, una cuenta comprometida = todas expuestas.

¿Por qué activar MFA?

Reduce el riesgo de acceso no autorizado, incluso si obtienen tu contraseña.

👉 ¿Por qué importa tanto?

El 80 % de las filtraciones de datos se relacionan con contraseñas comprometidas.

Los ataques por fuerza bruta, ingeniería social y phishing siguen en aumento.

Muchas organizaciones exigen MFA como estándar obligatorio para acceder a datos sensibles o de forma remota.

📝 Fuente: Arizona State University.

🧐 ¿Por dónde empezar?

Revisar las contraseñas actuales y actualizar las que no cumplan con los estándares mínimos.

Capacitar equipos en gestión de credenciales y ciberhigiene digital.

Evaluar la incorporación de autenticación sin contraseña en servicios críticos.

Proteger tus cuentas a tiempo puede evitarte muchos problemas 😉.

