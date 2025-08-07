Claves para tener contraseñas seguras
Hoy, hablar de contraseñas va más allá de elegir una palabra “difícil“. Sigue siendo el método de autenticación más utilizado a nivel global, pero también es una de las principales vulnerabilidades si no se implementa de forma segura.
✅ Esenciales de una contraseña segura
- Combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
- Evitar reutilización de contraseñas en múltiples cuentas.
- No utilizar información personal (nombres, fechas, DNI, etc.).
- Activar autenticación multifactor (MFA).
- Usar gestores de contraseñas confiables.
- Cambiarla de inmediato si fue comprometida.
❌ Errores comunes
- Usar la misma contraseña para todo.
- Repetir patrones simples o previsibles (ejemplo: 123456).
- Modificar un solo carácter al cambiarla.
- Anotarlas en lugares visibles o de fácil acceso.
- Compartirlas, aunque sea con personas de confianza.
💡 Tip extra: técnica de passphrase
Elegí una frase y usá la primera letra de cada palabra, alternando entre números y símbolos.
Frase elegida: “Maradona es eterno y Messi también”
Passphrase: Me3yM1!
Es única, fácil de recordar y solo vos sabés lo que significa.
🤔 Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto cambiarla?
Inmediatamente si fue filtrada o sospechás que fue comprometida.
¿Puedo repetirla si es segura?
No, una cuenta comprometida = todas expuestas.
¿Por qué activar MFA?
Reduce el riesgo de acceso no autorizado, incluso si obtienen tu contraseña.
👉 ¿Por qué importa tanto?
- El 80 % de las filtraciones de datos se relacionan con contraseñas comprometidas.
- Los ataques por fuerza bruta, ingeniería social y phishing siguen en aumento.
- Muchas organizaciones exigen MFA como estándar obligatorio para acceder a datos sensibles o de forma remota.
📝 Fuente: Arizona State University.
🧐 ¿Por dónde empezar?
- Revisar las contraseñas actuales y actualizar las que no cumplan con los estándares mínimos.
- Capacitar equipos en gestión de credenciales y ciberhigiene digital.
- Evaluar la incorporación de autenticación sin contraseña en servicios críticos.
Proteger tus cuentas a tiempo puede evitarte muchos problemas 😉.
