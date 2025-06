Yo también quiero pedirle perdón a Milei. Tengo un hermano con incapacidad total, atraso madurativo severo: hace 67 años que hay que limpiarle la cola, hace 67 años que hay que bañarlo, contarle la comida, secarle la baba, darle agua…

Y le pido perdón porque está condición de mi hermano le complica su gobierno.

También le pido perdón, Sr. Presidente, en nombre de mi madre, que hoy con 91 años, hace 67 años, sigue perdiendo su tiempo, amando a un activista político como mi hermano que en 67 años nunca lo votó. Porque entre otras cosas, no vota. Pero así y todo mi hermano jode y es un obstáculo para vuestra democracia.

Y no sigo pidiéndole perdón por mucho mas tiempo, porque en media hora me estoy yendo al ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) a seguir con el tramite para que le devuelvan su médico y sus medicamentos de PAMI qué usted le sacó.

Le pido 67 veces perdón.



P.D.: de ahí me voy al Policlinico Bancario a confirmar el turno para su revisión porque está enyesado, se cayó el miércoles pasado y se quebró el radio.

Pero quédese tranquilo el Policlinico lo garpamos con la que nos dejó mi viejo. Somos ricos, vio? Vamos ahi a traves de una prePAGA Alta Salud.



Así que no le debo nada, porque somos ricos, Sr. Presidente, 67 años de amor es oro puro.



Y sabe qué, de paso, váyase a la puta madre que lo parió!

