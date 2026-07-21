Trabajadores del transporte marchan porque “el gobierno nacional quiere quitar derechos laborales”

Trabajadores rechazan 600 despidos en el área de Derechos Humanos

“El gobierno porteño quita derechos a los jóvenes con discapacidad”

Confirmado por la Justicia: el gobierno porteño violó los derechos de los Medios Vecinales