El gobierno de Milei sigue quitándole derechos a los trabajadores La Bocina 21 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/quita-de-derechos-laborales-elmembrela.mp3 POPURRÍ XL – 21/07/26 Relacionado Vea también... Trabajadores del transporte marchan porque “el gobierno nacional quiere quitar derechos laborales” Trabajadores rechazan 600 despidos en el área de Derechos Humanos “El gobierno porteño quita derechos a los jóvenes con discapacidad” Confirmado por la Justicia: el gobierno porteño violó los derechos de los Medios Vecinales Post navigation Previous: La CGT, las CTA y la UTEP marchan con los jubiladosNext: Adorni aumentó su patrimonio 1400%, en sólo 2 años como funcionario NOTAS RELACIONADAS Con razón no nacen bebés: criar un hijo en CABA cuesta más de $ 1.500.000 La Bocina 22 de julio de 2026 Adorni aumentó su patrimonio 1400%, en sólo 2 años como funcionario La Bocina 21 de julio de 2026 La CGT, las CTA y la UTEP marchan con los jubilados La Bocina 21 de julio de 2026