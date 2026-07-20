Proyecto para honrar la memoria del Almirante Guillermo Brown

El senador Agustín Coto presentó un proyecto de ley para instituir el 3 de marzo de cada año, como “Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown“, quien creó en 1814 la primera escuadra naval de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

La propuesta del legislador de la Libertad Avanza es instituir ese día en homenaje a Guillermo Brown para incorporar en el calendario de actividades conmemorativas escolares e institucionales, “en reconocimiento a su rol fundamental en el triunfo del proceso independentista nacional”.

Coto destaco que la iniciativa busca que “las nuevas generaciones conozcan el rol decisivo de Brown en la independencia, más allá de su busto o estatua en una plaza y que alguna avenida lleve su nombre”.

El legislación destacó que “la importancia histórica de su accionar como fundador y conductor de la Escuadra Naval Revolucionaria en 1814, que bajo su mando y organización tuvo un desempeño clave en las batallas que llevaron a la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata”.

Relacionado