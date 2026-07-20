Más Servicios en Tu Barrio en Caballito, Villa del Parque, Parque Patricios y Villa Crespo

El programa Más servicios en tu barrio brindará esta semana atención a los vecinos de martes a viernes con sus stands móviles, esta semana en Caballito, Parque Patricios, Villa del Parque y Villa Crespo.

Como novedad, el operativo incorporó este mes la aplicación de vacunas del Calendario Nacional para niños de 5 y 11 años. El servicio es sin turno previo, aunque por cupos, para niños y niñas de 5 años (nacidos en 2021), quienes pueden recibir las vacunas Triple Viral, DPT, de la varicela y Salk. También pueden vacunarse los menores de 11 (nacidos en 2015) contra la HPV, Meningococo y DPTa. El niño o la niña debe estar acompañado de un adulto mayor y acudir con DNI y carnet de vacunación (en original o copia).

Las oficinas móviles del programa funcionarán esta semana de 9 a 14 horas, mañana martes 21 en el Club Ferro Carril Oeste (Federico García Lorca 350), en Caballito, y el miércoles 22 a las dependencias del Bristol F.C (La Rioja 1865), en Parque Patricios. Los servicios se trasladarán el jueves 23 al Club El Alba (Joaquín V. González 2469), en Villa del Parque, y el viernes 24 al Club Atlético Atlanta (Humboltd 370), en Villa Crespo.

Entre los servicios que se ofrecen (que varían según los días), los vecinos pueden vacunarse contra la gripe y el Covid (con cupos limitados), presentar reclamos o recibir asesoramiento ante Defensa al Consumidor, tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados, y acceder a la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal. También gestionar los subsidios de luz, agua y gas; y recibir asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE, así como realizar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal o trámites ante Atención Social.

En cuanto a las prestaciones de salud, el operativo incluye la toma de la presión y, con cupos limitados, la realización de anteojos, reservando el lugar a través del siguiente enlace, y atención odontológica con inscripción aquí.

Dentro de los servicios vinculados al cuidado de los animales, la castración se realizará el martes con turno previo, mientras que la vacunación (con cupos limitados), se ofrecerá el martes, jueves y viernes. Además, el martes y el jueves funcionarán los servicios de desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

El servicio Repara Móvil para recuperar electrodomésticos o aparatos eléctricos funcionará el martes, jueves y viernes. Además, el viernes las familias podrán disfrutar de espectáculos culturales en Villa Crespo. El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

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