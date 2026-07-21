Visitas guiadas al Paseo Ambiental del Sur, en Villa Soldati
El Paseo Ambiental del Sur ofrece visitas guiadas sin costo durante las vacaciones de invierno. Las actividades se realizarán del 21 al 31 de julio, de martes a viernes en dos turnos diarios, a las 10:30 y a las 14:00 horas. La convocatoria es abierta y gratuita al público general.
La actividad se realiza en el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), ubicado en Paseo Islas Malvinas 40, Villa Soldati. Este predio funciona como un aula abierta y un espacio demostrativo. Su objetivo es enseñar a cuidar el ambiente, mitigar los efectos del cambio climático y adquirir hábitos sustentables en ámbitos urbanos.
Educadores ambientales guiarán a los asistentes a través de senderos con estaciones temáticas. El recorrido se organiza en tres ejes conceptuales. El primero es la agricultura urbana, donde se visitan sectores de compostaje, viveros, hidroponía y huerta en suelo. El segundo eje aborda la biodiversidad mediante la explicación del funcionamiento y los beneficios de un humedal. El tercer eje se centra en las energías renovables, con la exhibición de aerogeneradores y paneles solares instalados en el predio para explicar el uso de fuentes alternativas.