Buenos Aires celebra el Día del Tango con recitales, visitas guiadas y charlas

La celebración surge en el marco del Día Nacional del Tango —el 11 de diciembre, en homenaje a Carlos Gardel y Julio de Caro— y tendrá actividades durante cinco días, incluyendo propuestas especiales en el año en que se cumplen 90 años del fallecimiento del Zorzal.

El Museo Casa Carlos Gardel ofrecerá una serie de actividades que serán sin costo y sin inscripción previa. Iniciará la programación el miércoles 10 de diciembre a las 17 h con clases de baile para todos los niveles de la mano de Florencia Zárate y Guido Palacios, los campeones mundiales de Tango Escenario 2013.

El jueves 11 a las 12 y 14 h se realizará la visita guiada Tras los pasos del Morocho del Abasto, una propuesta para recorrer la casa de Carlos Gardel, en la que transcurrió parte de su historia, con documentación histórica, fotografías, música y registros audiovisuales para sumergirse en la vida del Zorzal Criollo.

A las 17.30 h del mismo día, el periodista y escritor Eduardo Parise presentará su nuevo libro “Carlos Gardel, 50 historias de un artista eterno” con cincuenta historias sobre el Cantor Nacional. En la charla se abordarán datos de su infancia, su madre, sus viajes, sus gustos personales y su actividad artística. Luego, la cantante Lucrecia Merico interpretará tangos de la autoría de Gardel y Le Pera y del repertorio del Zorzal, con el acompañamiento del guitarrista Juan Iruzubieta.

El viernes 12 a las 17.30 h la casa de Gardel tendrá el Encuentro de Coleccionistas: Pablo Taboada, Ricardo Stockdale y Juan Cruz Rosas y escucha de discos originales en una vitrola. El coleccionismo de discos de 78 rpm es una pasión y un resguardo del patrimonio sonoro del tango en los primeros cincuenta años del siglo veinte. Tres coleccionistas de la Academia Nacional del Tango realizarán un encuentro en el que cada uno llevará algunas placas originales de pasta para compartir junto a comentarios históricos.

El sábado 13 a las 17 h se presentará el concierto Tango a Tres Bandas: Jesús Hidalgo, Hernán Genovese, Esteban Riera. Los cantores se reunirán luego de varios años, para cantar un repertorio que reflejará la personalidad de cada uno. Los dúos y tríos harán de este encuentro una de las mayores atracciones, escuchando a tres consagrados intérpretes del tango.

El domingo 14 a las 18 h Milagros Amud y Trío dará un concierto en el museo. Con tan solo 19 años y finalista del certamen “La Voz Argentina” de Telefé, Milagros Amud se destaca como una de las voces más jóvenes y populares del género. Milagros cantará junto a su trío un repertorio variado que integra clásicos y obras nuevas.

El Casco Histórico también será protagonista de este evento ya que se realizarán recorridos temáticos sobre Tango el jueves 11 a las 17 h y el sábado 13 a las 17 h que invitarán a revivir el tango en la cultura local. Se recorrerán diferentes tanguerías por fuera, a lo largo de un circuito que comenzará en el epicentro del tango en el Casco Histórico, la calle Balcarce, y concluirá en la Av. de Mayo. Se hablará de la historia de este baile, las distintas etapas por las cuales transitó, los arquetipos del arrabal porteño y el idioma que estos hablaban en los arrabales, los escenarios en los cuales se bailaba y la música. En caso de lluvia se avisará la cancelación dos horas antes de la visita al correo electrónico registrado.

En el Almacén y Bar Lavalle el jueves 11 a partir de las 18 h se realizará la presentación y develación de una escultura original del artista Juan Pablo Deplá. La obra representa un bandoneón y ha sido creada en homenaje a Walter Ríos y Mariel Dupetit, dos destacadas figuras del tango, reconocidas por su trayectoria y quienes además son habitués de este espacio gastronómico. Por encontrarse de gira en el exterior, se proyectará material audiovisual con palabras de ambos artistas. Un sentido tributo que fusiona arte y música. Gastón Petrola será el artista invitado. Actividad libre.

