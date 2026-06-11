“A bailar la realidad” con la Shiji, en la 2da. Fiesta de la Curiosa

Shiji y La Siete de Agosto presentan la “Fiesta de la Curiosa + Fiesta Andina“, el próximo domingo 14 de junio a las 14 hs en La Minga (Parque Chacabuco).

Más que un recital, las “Fiestas de La Curiosa” son rituales colectivos. Bajo la consigna “Vení a bailar la realidad”, el show invita a visibilizar historias silenciadas para transformarlas a través del encuentro, el amor y la celebración popular.

Lo que tenés que saber de este encuentro:

El concepto: Un puente entre la etnografía y la canción. La Shiji (María Laura Tchijek), licenciada en Comunicación con años de trabajo en territorio (villas de CABA, Humahuaca, Iberá), traduce las realidades sociales en “música de los pueblos con aire de urbanidad”.

Hito discográfico: El show celebra el lanzamiento de “La Curiosa” (2025), su primer álbum de autoría integral, con la producción vocal de Pablo Cordero, que consolida su paso de intérprete a autora.

El motor sonoro: La acompaña La Siete de Agosto, una comunidad sonora que amalgama tradición y contemporaneidad.

Detalles del evento:

¿Cuándo? Domingo 14 de junio, 14:00 hs.

¿Dónde? La Minga (Del Barco Centenera 1126, Parque Chacabuco, CABA).

Entradas: $10.000 (Precios populares) a través de Ticketia.

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