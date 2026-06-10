La Escuela “Islas Malvinas” celebró su primer siglo de historia

La Escuela Primaria N.° 14 D.E. 20 “Islas Malvinas” (avenida de los Corrales 7040) celebró sus 100 años con una jornada conmemorativa que permitió reconocer la trayectoria de una institución que forma parte de la historia de Mataderos desde 1926.

La jornada contó con la participación de estudiantes, docentes, familias, exalumnos y excombatientes de Malvinas, así como también de abanderados y directivos de escuelas vecinas del Distrito Escolar 20, en un homenaje que destacó los valores, la identidad y el compromiso que caracterizan a la escuela desde sus orígenes. En representación del Ministerio de Educación, el director de Educación Primaria, Rodrigo Stanczak, entregó un diploma de reconocimiento a la institución.

Además, la Escuela Técnica N.° 33 “Fundición Maestranza del Plumerillo” realizó una placa conmemorativa de bronce para la escuela con el aporte de las familias, mientras que la comunidad educativa de la Escuela Islas Malvinas elaboró y compartió un álbum fotográfico que recorrió distintos momentos de su historia.

La institución fue inaugurada el 27 de septiembre de 1926 como Escuela N.° 22 del Distrito Escolar 20. En 1963 recibió el nombre “Islas Malvinas”, fortaleciendo un vínculo que continúa vigente y que forma parte de la identidad de la escuela.

A cien años de su fundación, la escuela continúa construyendo comunidad y renovando cada día su compromiso con una educación de calidad para todos sus estudiantes. El centenario fue también una oportunidad para recuperar y compartir la memoria institucional, celebrando la historia construida por generaciones de estudiantes, docentes y familias.

Relacionado