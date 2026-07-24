La morosidad familiar casi llegó al 13% en mayo pasado

La morosidad en los pagos de las familias continúa escalando. En mayo, la morosidad anotó una nueva suba y está cerca del 13%.

Así surge del último informe que publicó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre el estado de los bancos durante el quinto mes.

En concreto, la morosidad en las familias se posicionó en 12,8% durante mayo, 0,7 puntos porcentuales (p.p.) por encima de abril y 8,3 p.p. superior al mismo mes del último año, quedando al borde de triplicarlo.

A pesar de la escalada, desde la autoridad monetaria señalan que “en los últimos meses el ritmo de deterioro de este segmento de las financiaciones exhibió cierta moderación, en el marco de una desaceleración gradual del crecimiento real de la cartera irregular”.

En tanto, la irregularidad en las empresas aumentó al 3,5%, con 0,1 p.p. por encima de abril y 2,5 p.p. más en la comparación interanual.

Así, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel agregado, registrando un aumento de 0,4 p.p. mensual y 5,1 p.p. interanual.

Por otra parte, durante mayo el sistema financiero mostró una leve recuperación del crédito total al sector privado. Aumentó 0,3% mensual y 5,1% interanual en pesos. El desempeño en el período estuvo dinamizado principalmente por las líneas comerciales y aquellas con garantía real.

En moneda extranjera, llámese dólares, se incrementó 2,6% entre puntas de mes y 52,1% año contra año. Así, el saldo de crédito total (sumando ambas monedas) aumentó 0,8% mensual y 10,8% interanual.

Por último, los depósitos en pesos se redujeron durante el quinto mes, como consecuencia del desempeño de los depósitos a plazo. “Los depósitos a la vista mostraron comportamientos diferenciados en el período: aumento en las cuentas remuneradas y disminución en aquellas sin remunerar”, indicó el informe del BCRA.

Así, los depósitos se contrajeron 0,9% mensual (-1,3% interanual), mientras que en moneda extranjera estuvieron en niveles similares (con -0,2% mensual y +27,8% interanual).

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