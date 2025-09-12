12 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

12-casano

Clase magistral de Eleonora Cassano, para estudiantes de danza

La Bocina 12 de septiembre de 2025
10-nunca veteranos

“Nunca Veteranos” fue declarado de interés deportivo por la Legislatura

La Bocina 10 de septiembre de 2025
09-la prensa

La Ciudad restauró el histórico edificio del diario La Prensa

La Bocina 9 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

12-casano

Clase magistral de Eleonora Cassano, para estudiantes de danza

La Bocina 12 de septiembre de 2025
11-edificios

Las expensas promedio, en la Ciudad, llegan a casi $ 300 mil; 17% de morosidad

La Bocina 12 de septiembre de 2025
11-adorni

Adorni: “en las elecciones de octubre, queremos arrasar”

La Bocina 11 de septiembre de 2025
11-schiaretti

Morales Solá y la teoría de la acefalía presidencial

La Bocina 11 de septiembre de 2025