Las expensas promedio, en la Ciudad, llegan a casi $ 300 mil; 17% de morosidad

Las expensas subieron un 2,9% en agosto en la Ciudad de Buenos Aires, con un incremento interanual de 43,9%, de acuerdo con un relevamiento privado.

En agosto, la expensa promedio en CABA fue de $289.762 y registró una suba del 2,9% respecto a la expensa promedio de julio que fue de $281.516, relevó ConsorcioAbierto entre 12.000 consorcios que utilizan su plataforma.

El incremento interanual de las expensas fue es del 43,9%, ya que la expensa promedio en agosto de 2024 en CABA fue de $201.367.

La inflación de agosto fue del 1,9%, con una variación interanual del 33,6%, según el INDEC. El rubro Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles se incrementó un 2,7 por ciento.

El relevamiento de ConsorcioAbierto realizado entre 12.000 consorcios que utilizan su sistema identificó que los 5 principales gastos de los consorcios en CABA en agosto corresponden a personal y sueldo (30%); gastos operativos y de mantenimiento (29%); servicios públicos (14%); gastos administrativos, bancarios e impositivos (13%); y mantenimiento extraordinario y obras (7%).

En lo que va del año, entre enero y agosto, las expensas en CABA aumentaron un 23%, mientras que la inflación general fue del 19,5%, según el INDEC.

“La diferencia se explica porque los consorcios concentran gran parte de sus gastos en rubros como servicios públicos y salarios, que suben por encima del promedio“, explicó Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

Dijo que “aun así, frente a los saltos que veíamos en 2024 (en agosto ya había un aumento acumulado del 115%), este año muestra un escenario más previsible, que permite a las administraciones planificar con mayor claridad“.

En los consorcios de CABA, los servicios públicos representan el 14% del gasto total y se mantienen como uno de los tres rubros más significativos. Su evolución está directamente ligada al ajuste de tarifas: según el INDEC, en agosto el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” subió un 2,7% mensual y acumula un aumento interanual del 55,4%, muy por encima de la inflación general del 33,6%.

“Esta dinámica explica por qué, aun cuando la inflación muestra cierta desaceleración, las expensas continúan creciendo a un ritmo mayor: la estructura de costos de los consorcios está concentrada en servicios que se incrementan por encima del promedio de la economía”, destacó Laiuppa.

Sobre la morosidad

En un edificio, el 17% de las unidades funcionales posee deuda. Es decir, de cada 100 departamentos, 17 deben. Esto es igual en CABA y en la Provincia de Buenos Aires, y una tendencia que se ha sostenido a lo largo de todo 2024 y se mantiene en 2025.

En cuanto al porcentaje de deuda sobre el total de la expensa, en CABA se observó que alcanza el 30%.

Laiuppa señaló que “la proporción de unidades morosas se mantiene relativamente constante, pero el valor total de la deuda crece, impulsado por los aumentos en las expensas y las tasas de interés. En agosto, la tasa de interés promedio fue del 4,9% en CABA y del 6,3% en la Provincia de Buenos Aires“.

“Resulta clave trabajar en la prevención de las deudas y, con las ya existentes, lograr acuerdos de pago sostenibles para evitar que el monto adeudado siga escalando“, concluyó.

