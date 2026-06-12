Homenaje musical a Gustavo Cerati, con Leo García, en la Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura incorporó una nueva programación de conciertos sin costo dedicados a celebrar a algunas de las figuras y repertorios más representativos de la música argentina. A través de tres ciclos estables —Historias de Tango, el Ciclo de Folklore e Íconos del Rock—, el histórico edificio de Av. de Mayo ofrece espectáculos semanales en vivo que recorrerán distintas tradiciones musicales y convocan a artistas de diversas generaciones.

La principal novedad de la temporada es Íconos del Rock, un nuevo ciclo que se lleva a cabo todos los sábados a las 20 h revisitará el legado de algunos de los grandes referentes del rock nacional.

El recorrido se iniciará el 13 de junio con Cerati — Universo suspendido, que contará con la participación especial de Leo García; continuará el 20 de junio con Fito — Ciudad íntima, interpretado por Rosy Gómez; seguirá el 27 de junio con Charly — Clics modernos, en la voz de Valen Otero; y culminará el 4 de julio con Soda Stereo — Pulso eléctrico, protagonizado por Melany Kolmann. Cada concierto propondrá nuevas lecturas de canciones emblemáticas acompañadas por un ensamble integrado por cuerdas, piano y guitarra.

Con esta nueva propuesta, la Casa de la Cultura amplía su programación musical y genera un espacio de encuentro entre distintas generaciones, celebrando el legado de artistas que marcaron y marcan la historia de la música argentina.

Todas las actividades son libres y sin costo, sujetas a la capacidad de la sala. La programación completa de la Casa de la Cultura puede consultarse en casadelaculturaba.org.

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