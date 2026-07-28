Se estrena en cines “Los domingos”, con Blanca Soroa y Juan Minujin

Se estrena en cines “Los domingos”, un film de Alauda Ruiz de Azúa, con Blanca Soroa, Juan Minujin, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés y gran elenco.

“Los domingos” cuenta la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años que tiene que decidir qué carrera universitaria va a estudiar. Al menos, eso es lo que espera su familia. Sin embargo, la joven revela que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia toma por sorpresa a todo su entorno, provocando un abismo y una prueba de fuego para la familia.

La película se podrá ver en:

ATLAS PATIO BULLRICH

CINE LORCA

MULTIPLEX BELGRANO

MULTIPLEX PILAR

CINEPOLIS RECOLETA

CINE ARTE CACODELPHIA

CINES DEL CENTRO ROSARIO

CINE UNIVERSIDAD MENDOZA

CINE AMERICA SANTA FE

CINE ARTE CORDOBA

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