Más Servicios en Tu Barrio en Villa Soldati, Villa Lugano, Mataderos y Nueva Pompeya

El programa Más servicios en tu barrio brindará esta semana atención a los vecinos de lunes a viernes con sus stands móviles presentes en clubes y espacios cerrados de distintas comunas.

El operativo funcionará esta semana de 9 a 14 horas, el martes 28 el Club Jose Soldati (Av. Lafuente 2931), en Villa Soldati, y el miércoles 29 en el Club Nueva Estrella (Santander 4602), en Villa Lugano. Las oficinas móviles se trasladarán el jueves 30 a la Biblioteca Benito Lynch (Yrupe 6714), en Mataderos, y el viernes 31 al Club Social y Deportivo Franja de Oro (Av. Amancio Alcorta 3960), en Nueva Pompeya.

Entre los servicios que se ofrecen (que varían según los días), los vecinos pueden presentar reclamos o recibir asesoramiento ante Defensa al Consumidor, tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados, y acceder a la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal. También gestionar los subsidios de luz, agua y gas; y recibir asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE, así como realizar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal o trámites ante Atención Social.

En cuanto a las prestaciones de salud, el operativo incluye la toma de la presión, vacunación contra la gripe y el Covid y, con cupos limitados, la realización de anteojos, reservando el lugar a través del siguiente enlace, y atención odontológica con inscripción aquí. Además, se aplican vacunas del Calendario Nacional para niños de 5 y 11 años. El servicio es sin turno previo, por cupos, para niños y niñas de 5 años (nacidos en 2021), quienes pueden recibir las vacunas Triple Viral, DPT, de la varicela y Salk, y de 11 años (nacidos en 2015), contra la HPV, Meningococo y DPTa. El niño o la niña debe estar acompañado de un adulto mayor y presentarse con DNI y carnet de vacunación (en original o copia).

Dentro de los servicios vinculados al cuidado de los animales, la castración se realizará el martes con turno previo, mientras que la vacunación (con cupos limitados), se ofrecerá el martes, jueves y viernes. Además, el martes y el jueves funcionarán los servicios de desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

El servicio Repara Móvil para recuperar electrodomésticos o aparatos eléctricos funcionará el miércoles y el viernes. Además, el viernes las familias podrán disfrutar de espectáculos culturales en Nueva Pompeya. El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

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