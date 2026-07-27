“Si con este plan, sólo el 20% está bien, la economía no se sostiene” La Bocina 27 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/melconian-si-solo-el-20-por-ciento-esta-bien-la-economia-no-se-sostiene.mp3 POPURRÍ XL – 27/07/26 Relacionado Vea también... Carrió: “este gobierno es perverso, goza con la crueldad” “Todo marcha acorde al plan”… pero la economía no arranca “El plan económico es bien argentino” dice el viceministro de Economía argentino, que es chileno Daer: “Este modelo empieza a cerrar con las balas” Post navigation Previous: Santoro: “Milei es una nueva versión de Hood Robin” NOTAS RELACIONADAS Santoro: “Milei es una nueva versión de Hood Robin” La Bocina 27 de julio de 2026 La directora del FMI llega a Buenos Aires: la izquierda le dará la “malvenida” La Bocina 26 de julio de 2026 Mendoza tendrá el primer tren que llegue al aeropuerto (CABA, no se sabe) La Bocina 25 de julio de 2026