La directora del FMI llega a Buenos Aires: la izquierda le dará la “malvenida”

El lunes 27 a las 15 hs, frente al Ministerio de Economía (Hipólito Irigoyen 250), el FIT Unidad realizará un acto de repudio a la visita de Kristalina Giorgieva, que viene a reunirse con Milei.

Cele Fierro, diputada nacional electa del MST en el FIT Unidad, y que será una de las oradoras del acto, declaró: “Le daremos la malvenida a Giorgieva. Viene a monitorear los acuerdos con el FMI para garantizar que sigamos pagando esa deuda fraudulenta que hipoteca nuestro futuro y se lleva los recursos que Milei le niega a la salud, las infancias, las discapacidades y la Universidad pública. Y viene a bendecir el RIGI y la entrega sin límites que se consuma en Vaca Muerta y a respaldar a su amigo el presidente que cada vez cosecha más repudio”.

Alejandro Bodart, dirigente nacional del MST y diputado (mc) agregó: “Milei bate el récord de entrega, pero esta deuda se viene acumulando desde la dictadura, los gobiernos radicales, peronistas y el macrismo. Cada gobierno legitimó el desfalco del anterior pagando a costa de ajuste, hambre y dependencia o tomando incluso, más deuda. Hay que parar esta sangría. Investigando y dejando de pagar esta estafa, nacionalizando la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de divisas y poniendo toda esa plata al servicio de las urgentes necesidades de los trabajadores y el pueblo. Hay que pararle la mano con la movilización y fortaleciendo una alternativa política de izquierda”.

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