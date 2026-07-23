Cuánto gasta el gobierno de Milei en reprimir a jubilados La Bocina 23 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/cuanto-gasta-el-gobierno-en-reprimir-victoria-darraidiu-cels.mp3 POPURRÍ XL – 23/07/26 Relacionado Vea también... Otra brutal represión a jubilados, la cruel costumbre del gobierno de Milei El gobierno de Milei gasta miles de millones en publicidad, a través de empresas estatales La cruel costumbre de los miércoles: reprimir a los jubilados Buenos Aires gasta casi cuatro veces más que Madrid Post navigation Previous: Pergolini: “no sea imbécil, vacúnese y vacune a sus hijos” NOTAS RELACIONADAS Pergolini: “no sea imbécil, vacúnese y vacune a sus hijos” La Bocina 23 de julio de 2026 LLA impulsa la ley bases en CABA La Bocina 22 de julio de 2026 “El consumo está quebrado” La Bocina 22 de julio de 2026