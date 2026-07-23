Pergolini: “no sea imbécil, vacúnese y vacune a sus hijos” La Bocina 23 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/pergolini-hay-que-vacunarse.mp3 POPURRÍ XL – 23/07/26 Relacionado Vea también... El gobierno porteño quiere controlar a sus empleados, desde sus celulares; rechazo de ATE Denuncian a los hijos de Toto Caputo por manejar información privilegiada Ciudad quita planes sociales, a familias que no manden los hijos a la escuela CORONAVIRUS. Piden que el “Cecilia Grierson” sea un hospital Post navigation Previous: Pese a las disculpas, crecen las devoluciones de entradas para el show de RosalíaNext: Cuánto gasta el gobierno de Milei en reprimir a jubilados NOTAS RELACIONADAS Cuánto gasta el gobierno de Milei en reprimir a jubilados La Bocina 23 de julio de 2026 LLA impulsa la ley bases en CABA La Bocina 22 de julio de 2026 “El consumo está quebrado” La Bocina 22 de julio de 2026