Mendoza tendrá el primer tren que llegue al aeropuerto (CABA, no se sabe)

¿Cómo puede ser que la Ciudad de Buenos Aires todavía no tenga un tren directo y rápido al Aeropuerto Internacional de Ezeiza?

La principal puerta de entrada internacional del país sigue dependiendo casi exclusivamente del auto, el taxi o el colectivo.

Miles de turistas y argentinos llegan o se van todos los días a Ezeiza y se encuentran con una conexión lenta, cara y poco práctica.