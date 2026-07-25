Mendoza tendrá el primer tren que llegue al aeropuerto (CABA, no se sabe)
¿Cómo puede ser que la Ciudad de Buenos Aires todavía no tenga un tren directo y rápido al Aeropuerto Internacional de Ezeiza?
La principal puerta de entrada internacional del país sigue dependiendo casi exclusivamente del auto, el taxi o el colectivo.
Miles de turistas y argentinos llegan o se van todos los días a Ezeiza y se encuentran con una conexión lenta, cara y poco práctica.
Un tren directo a Ezeiza no es un lujo. Es infraestructura estratégica, mejor movilidad, menos congestión y una mejor imagen para el país.
¿Cuánto más vamos a esperar?
Sergio Abrevaya
Legislador de la Ciudad de Buenos Aires (m.c.)