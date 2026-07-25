Vacaciones de invierno en el Parque de la Ciudad, con juegos y actividades

Vacaciones de invierno al Parque de la Ciudad: juegos y actividades para toda la familia Del 24 de julio al 2 de agosto, de martes a domingos de 10 a 18 hs., con entrada libre y gratuita. La propuesta combina juegos de habilidad, desafíos deportivos, oferta gastronómica y espacios de descanso.

Llegan las vacaciones de invierno y el Parque de la Ciudad vuelve a convertirse en un punto de encuentro para todas las familias. Desde el 24 de julio al 2 de agosto, de martes a domingos, de 10 a 18 hs, el emblemático predio del sur porteño será escenario del Parque de Invierno, una propuesta gratuita que reúne juegos, desafíos deportivos, gastronomía y espacios de descanso pensados para disfrutar al aire libre.

Durante diez días, el Parque de la Ciudad ofrecerá una agenda de actividades pensada para todas las edades:

🤸 Juegos de habilidad y destreza

Foco en actividades que inviten al movimiento en los días fríos.

-Hormiguero: formato de laberinto vertical para explorar, trepar y recorrer

con distintos niveles.

-Pelotero: juego clásico, sumando color para los más chicos.

-Hormigueritos: tres módulos con escalada y deslizamiento.

-Pista: recorrido doble carril con obstáculos y desafíos adaptados para lograr coordinación, agilidad y competencia.

⚽ Actividades deportivas

-Fútbol – tenis: para dinámicas de 1 vs 1 que permiten disfrutar en familia.

-Tiro al target: arco con múltiples targuets que pone a prueba la precisión de los participantes.

-Control de pelota: estructura que dispensa pelotas desde la altura e invita al jugador a controlarlas dentro sin escapar de la plataforma central.

-Anillos giratorios: secuencia de tres anillos giratorios sincronizados que desafían al participante a ingresar la pelota en un receptáculo para completar el objetivo.

🍔 Área Gastronómica

Foodtrucks y puestos con oferta variada, priorizando opciones de comida y bebida caliente.

🌿Descanso

Zonas que invitan al descanso y al momento de relax en familia, con sillas y mesas, además de una estación de hamacas circulares para compartir con los más chicos.

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