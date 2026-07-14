Pinocho, Chaplin, Ana María Picchio y más: vacaciones de invierno en el Palacio

Del 15 julio al domingo 2 de agosto, el Palacio Libertad celebra las vacaciones de invierno con una programación especialmente pensada para niños, jóvenes y familias, en la que el arte y el juego se combinan para crear, disfrutar y compartir.

Del miércoles 15 de julio al domingo 2 de agosto, la Sala Inmersiva del Palacio Libertad estrenará El taller de los sueños, una propuesta audiovisual para toda la familia inspirada en el clásico cuento de Pinocho.

La sala Primera infancia presentará propuestas para los más pequeños de la mano de Chicos a Bailar, Coplitas para crecer y Trini Padilla.

En el Atelier, el grupo Toco madera llevará adelante Atelier Pinocho, un taller de armado de muñecos articulados a partir de maderas, hilos, palitos y alambres. Además, se realizarán las Excursiones artísticas, que proponen un recorrido por la muestra Un edificio entre dos mundos.

Por su parte, la Muestra itinerante de ANIMA LATINA – Festival de Cine de Animación Latinoamericano presentará una selección de cortometrajes de Argentina, Chile y Bolivia. A su vez, la sala Habitar abrirá sus puertas con Juego y construcción, una propuesta multiedad a cargo de La Cantera.

Como parte de la propuesta teatral del tercer piso, la sala Pequeño teatro presentará Una sonrisa vale más que mil palabras, de Martín Garibaldi, un unipersonal de clown, circo y música; Victoria Ciano llegará con Un mapa, una valija y te cuento, un espectáculo de narración oral para la primera infancia; Canciones para jugar, de Las Magdalenas, celebrará los diez años de trayectoria del grupo con el juego como motor; Vaivén volverá al centro cultural con OÍA, un espectáculo musical de canciones originales para disfrutar en familia; y la Compañía Turnoc traerá Guarda!, un espectáculo callejero de circo y humor.

Además, del jueves 16 al domingo 19, en el Salón de Honor, Ana María Picchio presentará Anita te cuenta un cuento, una selección de textos literarios bajo la dirección de Helena Tritek. En tanto, el sábado 25, en el Auditorio 413, se llevará a cabo Valija de sueños, una experiencia artística y participativa a través del canto, el teatro, la música, el juego y la imaginación.

A partir del 11 de julio y hasta el final de las vacaciones, la Terraza del Auditorio Nacional se convertirá en un espacio de encuentro cultural para toda la familia, con estaciones de literatura infantil y juvenil, narraciones orales y talleres gráficos y de títeres, en Siempre Terraza.

En el sexto piso, en la Sala Manuel Antin, los martes 21 y 28, el ciclo La linterna mágica realizará nuevas funciones de La quimera del oro, de Charles Chaplin, con música en vivo.

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