Cursos gratis de oficios, en los Centros de Formación Profesional

Ya está abierta la preinscripción para la oferta de Formación Profesional del segundo cuatrimestre de 2026. La propuesta, impulsada por la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad, ofrece cursos, trayectos formativos y capacitaciones laborales gratuitas con certificación oficial de validez nacional, orientadas a jóvenes y adultos que buscan desarrollar habilidades para el mundo del trabajo.

Los interesados podrán elegir entre propuestas en áreas como informática, energía eléctrica, mecánica automotriz, construcciones, hotelería y gastronomía, imagen y sonido, turismo, carpintería, textil, estética y muchas otras. La formación se desarrolla en más de 50 Centros de Formación Profesional distribuidos en toda la Ciudad e incluye prácticas profesionalizantes que acercan a los estudiantes a situaciones reales del ámbito laboral.

La preinscripción permanecerá abierta hasta el 5 de agosto, mientras que las clases comenzarán el 10 de agosto. La oferta contempla propuestas de distinta duración y nivel de especialización, adaptadas a quienes buscan su primer empleo, desean actualizar sus competencias o reconvertir su perfil profesional.

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