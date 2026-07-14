Abierta la inscripción para participar del Mundial de Tango 2026

Hasta el jueves 6 de agosto se encuentran abiertas las inscripciones para todas aquellas parejas que deseen competir en esta edición del Mundial de Tango 2026, que se llevará a cabo entre el 19 de agosto y el 2 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires.

La competencia comprende las categorías Tango de Pista y Tango Escenario. Ambas categorías son de participación libre y sin costo, para aficionados y profesionales.

La convocatoria está dirigida a bailarines mayores de 18 años ―cumplidos a la fecha de inicio del Mundial de Baile― de cualquier parte del país y del mundo.

Podrán inscribirse de forma online ingresando en tangoba.org.

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