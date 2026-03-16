Abierta la inscripción para los talleres del Centro Cultural Baldomero
¡Se vienen los talleres del 2026! 🎨🩰🎭
🗓 Período de inscripción:
Del lunes 16 de marzo al viernes 20 de marzo de 2026
📅 Inicio de actividades:
Lunes 6 de abril de 2026
💻 Modalidad de inscripción:
La inscripción se realizará exclusivamente de manera virtual, a través de un formulario que estaremos publicando el lunes 16 de marzo.
📩 Confirmación de vacantes:
Los cupos se confirmarán únicamente mediante correos electrónicos oficiales.
⚠️ Importante:
Solo podrán asistir a las clases y permanecer en el establecimiento las personas que hayan recibido el correo de confirmación de vacante asignada.
🤝 Asistencia durante la inscripción:
Durante el período de inscripción, los equipos y talleristas estaremos en los Centros Culturales, en nuestros días y horarios habituales, para ayudar a quienes necesiten colaboración con la inscripción o deseen recibir información sobre los talleres.
¡Los esperamos para compartir un nuevo año de cultura, aprendizaje y encuentro!
Centro Cultural Baldomero Fernández Moreno
Programa Cultural en Barrios
Mercedes 1405 – 4566-3743