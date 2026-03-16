Abierta la inscripción para los talleres del Centro Cultural Baldomero

¡Se vienen los talleres del 2026! 🎨🩰🎭

🗓 Período de inscripción:

Del lunes 16 de marzo al viernes 20 de marzo de 2026

📅 Inicio de actividades:

Lunes 6 de abril de 2026

💻 Modalidad de inscripción:

La inscripción se realizará exclusivamente de manera virtual, a través de un formulario que estaremos publicando el lunes 16 de marzo.

📩 Confirmación de vacantes:

Los cupos se confirmarán únicamente mediante correos electrónicos oficiales.

⚠️ Importante:

Solo podrán asistir a las clases y permanecer en el establecimiento las personas que hayan recibido el correo de confirmación de vacante asignada.

🤝 Asistencia durante la inscripción:

Durante el período de inscripción, los equipos y talleristas estaremos en los Centros Culturales, en nuestros días y horarios habituales, para ayudar a quienes necesiten colaboración con la inscripción o deseen recibir información sobre los talleres.

¡Los esperamos para compartir un nuevo año de cultura, aprendizaje y encuentro!

Centro Cultural Baldomero Fernández Moreno

Programa Cultural en Barrios

Mercedes 1405 – 4566-3743

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