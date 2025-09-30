Abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2026, en escuelas públicas de la Ciudad

Accedé al Sistema de InscripciónEscolar a través de tu cuenta miBA. Quienes no posean cuenta en miBA, pueden crearla acá. Completá los datos del aspirante y cargá la información solicitada. Realizá el control documental.

Sobre el control documental

Una vez finalizada la preinscripción, deberás efectuar el control documental, que consiste en la presentación de la documentación que respalda la información suministrada en el sistema al momento de la preinscripción. Este trámite puede hacerse en línea a través del sistema o en alguno de los puntos presenciales habilitados (con turno previo) hasta el 15 de noviembre 2025.

Consultas

Si tenés dudas, podés consultar en buenosaires.gob.ar/InscripcionEscolar. En el sitio vas poder encontrar el instructivo con el paso a paso para realizar la inscripción a través del Sistema de Inscripción en Línea y las preguntas frecuentes que se encuentran al final de la página.

Además, podés comunicarte al 147, opción 2.3 si estás en la Ciudad de Buenos Aires. Si estás en cualquier otra parte del país, llamá al 0800 999 2727, opción 2.3. También podés chatear con Boti.

Información útil sobre miBA