Programa PILOrTO – Episodio 1 La Bocina 13 de junio de 2026 Relacionado Post navigation Previous: Tango y candombe en Parque Centenario, con Patricia Barone y Javier González GrupoNext: La Ciudad instala un “Fan Fest” para ver el Mundial, en Villa Devoto NOTAS RELACIONADAS Personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivos y trenes, con la SUBE La Bocina 12 de junio de 2026 Mundial 2026: por y para millonarios La Bocina 11 de junio de 2026 De Laje a Adorni: “no sos chorro… sos un ladrón” La Bocina 11 de junio de 2026