Tango y candombe en Parque Centenario, con Patricia Barone y Javier González Grupo

Patricia Barone y Javier González Grupo en el Anfiteatro del Parque Centenario. Un concierto de tango, milonga y candombe que combina música, poesía y reflexión.

Con la voz de Patricia Barone y los arreglos y composiciones de Javier González, el repertorio invita a recorrer historias y emociones que dialogan con el presente, sin perder de vista la celebración, el amor y la esperanza.

Domingo 14/06 a las 16 h

Leopoldo Marechal y Av. Lillo

Entrada libre y gratuita, por orden de llegada hasta completar la capacidad del lugar.

Se suspende en caso de lluvia.

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