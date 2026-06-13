13 de junio de 2026

NOTAS RELACIONADAS

cerati

Homenaje musical a Gustavo Cerati, con Leo García, en la Casa de la Cultura

La Bocina 12 de junio de 2026
boragno

Susana Boragno brinda una charla sobre Jorge Luis Borges en el Cabildo

La Bocina 12 de junio de 2026
la curiosa

“A bailar la realidad” con la Shiji, en la 2da. Fiesta de la Curiosa

La Bocina 11 de junio de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

patricia barone

Tango y candombe en Parque Centenario, con Patricia Barone y Javier González Grupo

La Bocina 13 de junio de 2026
cerati

Homenaje musical a Gustavo Cerati, con Leo García, en la Casa de la Cultura

La Bocina 12 de junio de 2026
transporte disca

Personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivos y trenes, con la SUBE

La Bocina 12 de junio de 2026
boragno

Susana Boragno brinda una charla sobre Jorge Luis Borges en el Cabildo

La Bocina 12 de junio de 2026