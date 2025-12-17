Guillermo Fernández y la Orquesta del Tango de Buenos Aires, en Parque Centenario

El viernes 19 a las 20, en el Anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, la Orquesta del Tango de Buenos Aires ofrecerá su concierto de cierre de temporada bajo la dirección de los maestros Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci, y con la participación estelar del cantante Guillermo Fernández. La presentación incluirá obras representativas del repertorio tanguero, con arreglos de destacados referentes del género y una selección que refleja diversas estéticas dentro de la tradición orquestal. Entrada libre.

