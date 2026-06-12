Personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivos y trenes, con la SUBE

Desde el viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con una bonificación del 100% en colectivos y trenes, utilizando de manera directa la tarjeta SUBE, prescindiendo de la obligatoriedad de presentar de forma física el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ante choferes o inspectores.

Los interesados deberán realizar el trámite de vinculación de su certificado con el plástico a través de la plataforma web oficial de SUBE, permitiendo que los validadores de los accesos reconozcan el beneficio de manera automática al momento de pasar la tarjeta.

En una primera instancia, la digitalización comenzará a implementarse de forma estricta en las líneas de transporte de jurisdicción nacional sólo en el AMBA; aunque según el gobierno nacional, el objetivo es extender el despliegue progresivamente, hacia el resto de las provincias y localidades del país.

El Ministerio de Salud informó que el objetivo de la medida es simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude. Siempre según la versión oficial, se busca mejorar las condiciones de viaje, tanto para las personas con discapacidad, como para los conductores y operadores del sistema de transporte público.

Para utilizar esta modalidad, las personas beneficiarias deberán vincular su CUD a una tarjeta SUBE registrada a su nombre. No obstante, el nuevo sistema convivirá con el mecanismo vigente, por lo que también se podrá continuar accediendo al beneficio mediante la presentación del CUD en formato físico.

Fuente: Noticias Argentinas

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