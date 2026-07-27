Nueva base estratégica del SAME para emergencias, en Liniers

El Gobierno de la Ciudad inauguró una base estratégica del SAME para emergencias, en el barrio de Liniers.

La nueva base estratégica –la número 32–, a pocos metros de la guardia y del helipuerto del Hospital Santojanni, está ubicada en Pilar 950. Fncionará todos los días las 24 horas y tendrá conexión directa con la central operativa del SAME y la línea 107 de emergencias médicas de la Ciudad.

Es la sexta base que se inaugura durante la actual gestión : tiene dos habitaciones, dos baños, una sala de estar para el personal y una oficina para radio-operadores.

El fortalecimiento del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) es vital para seguir mejorando el tiempo de respuesta promedio frente a una urgencia, que hoy se ubica por debajo de los 5 minutos. Actualmente, en la Ciudad funcionan 10 bases hospitalarias y 22 extra-hospitalarias, además de tres helipuertos y 11 puntos de aterrizaje y despegue de helicópteros.

Más de 1.300 personas trabajan en el SAME atiende unas 250 mil llamadas por año y tiene 110 vehículos: 70 ambulancias y 40 unidades especiales entre motos, dos helicópteros, unidades de especialidades como neonatología o terapia intensiva. Su red de servicios también incluye el SAME Psiquiátrico, preparado para resolver emergencias de salud mental en la vía pública.

“La apertura de bases extrahospitalarias nos permite tener mayor operatividad y reducir significativamente los tiempos de llegada de las ambulancias en los códigos rojos, es decir, con riesgo inminente de vida. Su ubicación estratégica nos posibilita una mayor presencia en la zona oeste de la Ciudad”, sostuvo Alberto Crescenti, director del SAME.

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