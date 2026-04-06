Detuvieron a 4 “hombres araña” que trepaban para robar (uno en Liniers)

La Policía de la Ciudad detuvo a cuatro extranjeros, dos chilenos, un colombiano y un ecuatoriano, acusados de actuar como “escaladores” para robar viviendas, en dos procedimientos realizados el 22 de marzo en simultáneo, en Liniers y en Villa Crespo.

El primer operativo ocurrió a las 23.30 en Pieres al 300, en el barrio de Liniers, donde el personal fue desplazado ante una alerta por personas en actitud sospechosa. Al llegar, los efectivos identificaron a un hombre que tenía un perro en su poder y fue señalado como “campana”, a quien le secuestraron un celular y un destornillador.

En ese marco, los policías observaron a otro sospechoso que escapaba a pie por la calle Caaguazú, quien descartó una mochila y luego subió a un Peugeot 207, por lo que se inició una persecución que terminó en Basualdo al 100, cuando el vehículo chocó con un árbol. Después del impacto, los imputados siguieron la fuga a pie, pero uno de ellos fue detenido a las pocas cuadras.

Los detenidos son un colombiano de 35 años y un ecuatoriano de 27. En el procedimiento fueron secuestrados el auto en el que se movilizaban los delincuentes, una mochila, prendas de vestir, dos celulares, tres destornilladores, una bolsa tipo ziplok, 179.500 pesos, una llave de rodado, dos puntas metálicas, dos tarjetas SUBE, una billetera, un cricket, un cable de teléfono y un cutter.

El segundo caso se registró el mismo día a las 23.20, en Darwin al 1200, Villa Crespo, donde el personal fue desplazado por un robo. Al arribar, los efectivos observaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, huyó a pie y fue detenido a los pocos metros. Al mismo tiempo, vieron a un segundo sospechoso que bajaba por los balcones, quien también fue detenido.

A partir de las cámaras aportadas, se determinó que ambos habían llegado al lugar en una Ford Kuga que permanecía estacionada en las inmediaciones. En el edificio no se detectaron ingresos violentados, aunque sí se hallaron herramientas. Además, se constató que en los cristales del vehículo figuraba un dominio con pedido de secuestro del 24 de febrero de 2026 por una causa de robo agravado, requerida por la Comisaría de Malvinas Argentinas.

Por este hecho fueron detenidos un chileno de 18 años y otro de 23, y el magistrado interviniente dispuso la detención de ambos, el secuestro de la camioneta y de las herramientas halladas, además de las medidas de rigor.

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