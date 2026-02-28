Escuela de Oficios y Primaria para adultos, en Parque Avellaneda

La escuela para Adultos y Adolescentes 5 De 13, “Roberto Billinghurst”, ofrece la posibilidad de terminar la primaria, y aprender oficios.

Está ubicada en Zinny 1641, Parque Avellaneda, y ofrece Escuela pública para adultos y adolescentes mayores de 14 años.

También se pueden aprender oficios, como Computación, Corte y confección, Inglés, Electricidad, Peluquería Y Labores.

Los cursos son gratuitos. Informes: 4671-2347

Fuente y foto: Prensa GCABA

