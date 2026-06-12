Acciones para prevenir situaciones de violencia en chicos con discapacidad

La Subsecretaría de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio Público Tutelar realizaron el primer encuentro de capacitación del programa BA Ciudad Pionera INSPIRE, convocando a organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad que trabajan con niños y adolescentes con discapacidad, a participar de esta iniciativa orientada a fortalecer la prevención y el abordaje de situaciones de violencia.

La actividad se llevó a cabo en el Ecoparque de Buenos Aires y reunió a representantes de organizaciones y espacios comunitarios que desarrollan acciones de acompañamiento, cuidado y promoción de derechos. Durante la jornada se trabajó sobre pautas para la detección temprana, el abordaje y el trato digno ante situaciones de vulneración de derechos, brindando herramientas para fortalecer las prácticas institucionales y promover respuestas adecuadas frente a estas situaciones.

La propuesta se desarrolla en el marco del Plan Integral de Acción contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y promueve el trabajo articulado entre organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer las estrategias de prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia.

Entre sus principales objetivos se encuentran:

Fortalecer las capacidades institucionales para la prevención y el abordaje de situaciones de violencia.

Brindar herramientas para la detección temprana y el trato digno.

Promover estándares que contribuyan a consolidar entornos seguros y protectores de derechos.

Favorecer el intercambio de experiencias y el trabajo en red entre organizaciones.

La importancia de fortalecer la prevención

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 2 niños y adolescentes de entre 2 y 17 años sufre algún tipo de violencia cada año en el mundo.

En la Ciudad de Buenos Aires, el 60% de las intervenciones del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes corresponden a situaciones de violencia.

El ciclo continuará el próximo 18 de junio con una segunda jornada dedicada a la construcción de entornos seguros. A través de esta iniciativa, BA Discapacidad continúa impulsando acciones junto a organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el cuidado, la promoción de derechos y el acompañamiento de personas con discapacidad.

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