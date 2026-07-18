El 42% de los porteños son inquilinos; y el 40% vive solo

La Ciudad de Buenos Aires está cambiando. Hoy, uno de cada cuatro habitantes tiene más de 60 años, la natalidad cayó a un hijo por mujer y el 40% de los hogares porteños está compuesto por una sola persona.

En apenas 20 años, la cantidad de personas que viven solas aumentó un 80%.

Al mismo tiempo, crece la población inquilina: hace dos décadas alquilaba el 22% de los porteños; hoy ya es el 42%.

Estos números no son casualidad. Hablan de una ciudad donde cada vez es más difícil proyectar una familia, acceder a una vivienda y construir un futuro.

Y si esta tendencia continúa, la mayoría de las personas mayores del futuro serán inquilinas.

Una ciudad para todas las generaciones necesita políticas de vivienda, planificación y acompañamiento para quienes envejecen.

María Eva Koutsovitis

Relacionado