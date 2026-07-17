Vacaciones de invierno en el Espacio Cultural Adán Buenos Ayres La Bocina 17 de julio de 2026 1 minute read El Espacio Cultural Adán Buenos Ayres ( Av. Asamblea 1200) anuncia su programación para estas vacaciones de invierno: Relacionado Vea también... Vacaciones de invierno en Sala Ítaca Pinocho, Chaplin, Ana María Picchio y más: vacaciones de invierno en el Palacio Museos con actividades para chicos y grandes, durante las vacaciones de invierno Actividades gratuitas en las plazas, durante las vacaciones de invierno Post navigation Previous: Las razones por las que se impulsó la Ley de Tierras, en 2011 NOTAS RELACIONADAS La música de Pipo Pescador en el Palacio Libertad La Bocina 17 de julio de 2026 “Benito de La Boca” vuelve al Teatro de la Ribera La Bocina 17 de julio de 2026 Vacaciones de invierno en Sala Ítaca La Bocina 15 de julio de 2026