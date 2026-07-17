La música de Pipo Pescador en el Palacio Libertad

Esenciales es el ciclo de conciertos del Palacio Libertad que celebra la obra de artistas y géneros de diferentes épocas mediante la revisión de grabaciones emblemáticas, interpretadas por destacados directores y músicos invitados que imprimen su propia huella a las obras. Cada fecha es una oportunidad para revivir canciones que marcaron una época, resignificadas desde el presente.

En esta oportunidad, y como una actividad especial para toda la familia en el marco de las Vacaciones en el Palacio, el concierto recorre la obra de un artista histórico de la Argentina: Pipo Pescador.

Figura muy querida, el poeta, músico, actor, escritor y dramaturgo Enrique Fischer tiene una trayectoria dedicada a la cultura infantil, con trabajos en teatro, televisión, libros y discos que trascendieron las fronteras de nuestro país y atravesaron generaciones que han cantado temas como La canción del eco, Canción del canguro, Profesor de vuelo, Marcha de los antisopas y El auto de papá, entre tantas otras.

Con dirección musical y arreglos de Jacques Luce y puesta en escena y dirección de Vero Pecollo, los conciertos contarán con la participación de los cantantes Julián Rubino, Nahuel Adhami, Miguel Gómez y Lucien Gilabert, en compañía de un ensamble de músicos integrado por Richard Nant en trompeta, Martino Gesualdi en trombón, Gustavo Cámara, en saxo y flauta, José Maidana en bajo, Luis Pondal en guitarra y Marcelo Fernández en batería.

El concierto será transmitido en vivo por nuestra radio online.

Reserva de entradas La actividad es gratuita y requiere entradas. La reserva previa se podrá gestionar de manera virtual en esta publicación a partir de dos días antes del día de la actividad correspondiente, a las 14 h, hasta agotar el cupo disponible. Podrán solicitarse hasta dos entradas por persona (inclusive menores de edad, que en todos los casos deberán ingresar en compañía de un adulto). Cuando el cupo para la actividad se alcance quedará deshabilitada la opción de completar el formulario. Completado el formulario, el público deberá presentarse el día de la actividad, a partir de las 14 h y hasta el horario de inicio de la función, en la boletería (mostradores de planta baja), para retirar las entradas físicas con las cuales acceder a la sala. Por otra parte, habrá un cupo de entradas que se entregarán de modo presencial en la boletería, el mismo día de la actividad desde las 14 h. Estas entradas se habilitan hasta agotar la capacidad de la sala. Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: [email protected] Reservas

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