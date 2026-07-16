Messi: “hay gente que la está pasando mal” La Bocina 16 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/messi-esta-dificil.mp3 POPURRÍ XL – 16/07/26 Relacionado Vea también... Mirtha: “me da vergüenza lo que está pasando con el Hospital Garrahan” Según Baby, algo raro está pasando Más allá del levantamiento del cepo, “la clase media la está pasando mal”, dijo Jorge Macri Impulsan un proyecto para evitar que haya "casas sin gente, y gente sin casas" Post navigation Previous: Milei: “las Malvinas nunca van a volver a ser argentinas” NOTAS RELACIONADAS Milei: “las Malvinas nunca van a volver a ser argentinas” La Bocina 16 de julio de 2026 Memoria Activa convoca a un acto, a 32 años del atentado a la AMIA La Bocina 16 de julio de 2026 Mensaje de los jugadores luego del triunfo: “las Malvinas son argentinas” La Bocina 15 de julio de 2026