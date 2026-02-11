“El camino de Manuelita”: María Elena Walsh en el Palacio Libertad

En febrero, vuelve El camino de Manuelita, una propuesta inmersiva que invita a los niños y sus familias a sumergirse en el universo de uno de los personajes más entrañables de María Elena Walsh.

A partir de una narrativa que combina escenografías interactivas, proyecciones audiovisuales y elementos sonoros, la experiencia busca despertar la curiosidad, la sorpresa y el juego. En un recorrido lúdico y sensorial, el público podrá acompañar a Manuelita en su viaje por diversos paisajes fantásticos, donde la imaginación y la emoción se entrelazan en cada paso.

El camino de Manuelita no solo celebra la riqueza del personaje y su legado cultural, sino que también promueve la ternura, la aventura y el deseo de explorar el mundo con ojos nuevos.

Días y horarios

Del 11 de febrero al 13 de marzo: miércoles, jueves, viernes y feriados, 14 a 20 h. Segundo piso. Sala Inmersiva del Palacio Libertad, Sarmiento 151.

Relacionado